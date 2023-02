Kindercarnaval in Tuilt luidt krokusvakantie in. — © TV Limburg

Dit weekend barst de carnavalsgekte weer los in onze provincie. In veel scholen werd vandaag al - op de laatste dag voor de krokusvakantie - carnaval gevierd. Ook in de Stedelijke Basisschool in Tuilt bij Hasselt. Daar knutselden de leerlingen hun carnavalsoutfits helemaal zelf en trokken daarna in een heuse carnavalsstoet door de straten van Tuilt.