Hasseltse huisarts en spoedverpleger uit Hechtel-Eksel aan het werk in veldhospitaal B-FAST

In bovenstaande video krijgt u de werking te zien van het veldhospitaal van B-Fast, in het zuiden van Turkije, meer bepaald in Kirikhan. Momenteel zijn er negen Limburgers aan het werk. Sinds vanmorgen is het hospitaal daar operationeel. Twintig mensen kunnen er langdurig verblijven en in het daghospitaal kunnen de artsen ongeveer 100 consultaties per dag uitvoeren. Er is een operatiekwartier aanwezig en ook een spoeddienst waar spoedverpleegkundige Gunther Thijs uit Hechtel-Eksel actief is. Samen met de Hasseltse huisarts Phillippe Thoné neemt hij even de tijd om ons te woord te staan vanuit het veldhospitaal van B-Fast in Turkije.

LEES OOK. Limburgs bedrijf trekt met 15 werknemers naar Turkije om slachtoffers van aardbevingen hulp te bieden