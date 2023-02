Het speculeren over Groot Licht is voorbij: na een duel met Soaperstar is vrijdag afscheid genomen van het mysterieuze personage uit ‘The Masked Singer’. Wie erachter schuilging? Ondanks de vele tips – zelfs het nummer ‘Green Green Grass’ blijkt nu een evidentie – is dit misschien wel een van de grootste verrassingen van het programma.