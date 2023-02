Amerikaans leger meldt overlijden van hooggeplaatste IS’er tijdens operatie in Syrië

Bij een militaire operatie in het noordoosten van Syrië is een hooggeplaatst lid van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) gedood. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Volgens het Pentagon is Hamza al-Homsi, een lid van de IS-leiding, donderdag omgekomen bij een helikopteraanval die de Amerikaanse troepen samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben uitgevoerd. Tijdens de operatie raakten vier Amerikaanse soldaten en een militaire hond gewond door een explosie. Zij worden momenteel behandeld in een ziekenhuis in Irak.

Sinds de territoriale nederlaag van IS in 2019 zijn honderden Amerikaanse troepen in het noordoosten van Syrië ingezet als onderdeel van de anti-jihadistische coalitie. In 2022 werden nog twee leiders van de groep gedood, de ene in februari door Amerikaanse speciale troepen in het noordwesten en de andere in oktober door voormalige rebellen in de zuidelijke provincie Deraa, die door het regime worden gesteund. In oktober 2019 hadden de VS aangekondigd dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gestorven was bij een Amerikaanse operatie in het noordwesten van Syrië.