Verkeerscontroles in Diepenbeek, Hasselt en Herk-de-Stad: 10 rijbewijzen afgenomen

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) controleerde in de avond van donderdag op vrijdag op alcohol en drugs in het verkeer. De bestuurders werd gecontroleerd op de Kuringersteenweg in Hasselt, Stationsstraat in Herk-De-Stad en in de buurt van de Universitaire Campus in Diepenbeek. 224 van de 234 gecontroleerde bestuurders bliezen negatief. Drie bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en 10 bestuurders hadden te veel gedronken. Zij dienden dan ook hun rijbewijs (tijdelijk) in te leveren.

Bijkomend werden nog vijf onmiddellijke inningen opgesteld voor het niet-dragen van een gordel en geen of een vervallen keuring. Ook werden er nog vier pv’s opgesteld voor onder andere onaangepast rijgedrag, geen of een vervallen keuring en verzekering. Twee van deze bestuurders bleken evenmin een geldig rijbewijs op zak te hebben.

ppn