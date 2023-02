Skov Olsen traint met de groep (maar derby tegen Cercle Brugge komt te vroeg)

Skov Olsen sukkelt al eventjes met de heup. Zowel de toppers tegen Union en Antwerp als de Champions League-match van woensdag moest hij aan zich laten voorbijgaan. Maar nu lijkt er beterschap. Skov Olsen traint – net als iedereen bij Club – opnieuw mee met de groep. Of hij selecteerbaar is voor de derby tegen Cercle, is een ander paar mouwen. De Deen heeft maar weinig met de groep getraind en heeft nog een kleine achterstand. Een plaats op de bank lijkt het hoogst haalbare.

Indien Skov Olsen de selectie tegen Cercle niet haalt, zou dat wél het geval moeten zijn voor de thuismatch tegen AA Gent op 26 februari, behoudens ongelukken of herval.