“Bryan Heynen? Die hou ik vrijdag in de gaten.” KV Mechelen-KRC Genk is de eerste wedstrijd die Domenico Tedesco (37) in het stadion zal bijwonen. “Ik begin mijn selectie weer helemaal vanaf nul, we volgen ongeveer 130 spelers. Iedereen maakt kans”, aldus de kersverse bondscoach.