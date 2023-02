Georgische winkeldief gevat in Sint-Truiden: verdacht van twaalf feiten

Sint-Truiden

De politie van Sint-Truiden kon vrijdag een 28-jarige Georgiër zonder vaste verblijfplaats vatten die in de Colruyt van Sint-Truiden betrapt werd bij het stelen van 260 euro aan sterke drank. Hij werd verhoord en zal zaterdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte in aanmerking komt voor nog elf andere en gelijkaardige feiten”, vertelt Pieter Strauven van het parket van Limburg.

De twintiger zou onder meer hebben toegeslagen op meerdere plaatsen in onze provincie, waaronder Tongeren, maar ook net voorbij de grens in Tienen en Landen. Mogelijk is de Georgiër lid van een grotere bende. “De zaak wordt nu verder onderzocht”, aldus Strauven. ppn