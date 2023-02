In de comfort room kunnen patiënten in crisis nog meer tot rust komen. Alle meubilair is veilig. Indien nodig kunnen ze zich zelfs wikkelen in een verzwaringsdeken, tonen coördinator Elke Dox, psychiater Arnout Carpels en verpleegkundig leidinggevende Maria Pellin. — © Tom Palmaers

Lanaken

In de nieuwe afdeling Hoog Intensieve Zorgen gaat OPZC Rekem patiënten in crisis - door zware depressie, ernstige psychoses of zelfmoordneigingen - maximaal 9 weken opvangen. Om hen dan thuis in de eigen omgeving verder te behandelen. De therapieën in de HIC gaan van groepsgesprekken, beweging, rust tot samen soep maken.