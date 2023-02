Bart Swings schaatst op 1.500 meter naar zesde plaats en eindigt als 10e op Wereldbeker schaatsen in Polen

Bart Swings heeft het wereldbekerseizoen op de 1.500 meter als tiende beëindigd in het eindklassement. In de laatste van zes races werd Swings vrijdag tijdens de manche in het Poolse Tomaszow Mazowiecki in 1:46.87 zesde. Dat is dit schaatsjaar zijn beste klassering op deze afstand.

De wereldbekereindzege ging naar de Nederlander Kjeld Nuis, die in laatste rit moest buigen voor de Amerikaan Jordan Stolz (1:45.44). Nuis passeerde in het eindklassement de falende Canadees Connor Howe. Stolz, die in het najaar de eerste race in Stavanger ook had gewonnen, klasseerde zich in de algemene rangschikking als derde.

Swings trad voor de 1.500 meter aan tegen de Japanner Kazuya Yamada. Per traditie gaat de Brabander de eerste 700 meter niet al te snel, daarna kwam hij goed los. Waar mogelijk hield hij zich knap schuil achter de Japanner.

De Lodowa Arena is dit weekend het decor voor de laatste wereldbekermanche van het seizoen. Vrijdag was de hal met een paar honderd toeschouwers schamel bezet. Swings mikt in Polen vooral op de massastart, het onderdeel waarop hij olympisch kampioen is. De halve finale en finale van de minimarathon over zestien ronden staan zondag op de slotdag op de agenda.