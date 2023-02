VIDEO. Dolblije Cristiano Ronaldo deelt uit bij Al-Nassr: twee assists zorgen voor nieuwe driepunter en aanhoudende leidersplaats

Bekijk hier de 1-0 en de eerste assist van de Portugees in Saudische loondienst:

Ronaldo is in goeden doen in het Midden-Oosten, want in de vorige competitiepartij trof hij maar liefst vier keer raak. Nu zijn het zijn eerste twee assists voor de ploeg die met 40 punten en een beter doelsaldo dan eerste achtervolger Ittihat FC aan de leiding gaat in de Saudi Pro League. In totaal zit Ronaldo al aan 268 aangeleverde goals in zijn carrière.

Na afloop was de 38-jarige Portugees dan ook erg blij.