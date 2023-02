Voormalig ‘Big brother’-finalist Kristof papa geworden van dochtertje

Oud-deelnemer van Big Brother Kristof is vader geworden. — © © SBS

Vorig jaar deed hij nog mee aan ‘Big brother’ en werd hij derde; dit jaar is Kristof vader geworden. Hij deelde een foto van zijn dochter op Instagram.

Pas vier maanden geleden maakte Kristof bekend dat zijn partner Sharon zwanger was, omdat hij zijn familie wilde beschermen tegen de pers. Woensdag is hun dochter geboren, die Céline heet. Bij een Instagrampost van het koppel staat naast een foto van de baby ook nog een gedicht: “Céline, op de wereld voor wonderen. Neem je tijd, het maakt niet uit. Voor altijd onze kleine spruit.”

Kristof was vorig jaar erg populair onder zijn medekandidaten van ‘Big brother’. Hij werd alleen in de eerste en achtste week genomineerd. Bij de tweede keer werd hij gered door zijn goede vriend Salar, die ‘little brother’ was. Hij bereikte de finale en werd derde. Salar ging er met de winst vandoor.