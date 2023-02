Stikstofdebat verhuist na korte crisis opnieuw naar de Vlaamse regering

De Vlaamse regering is er vrijdag niet in geslaagd om een akkoord te vinden over het stikstofdossier. Minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft vrijdagnamiddag de partijvoorzitters bijeen geroepen in een poging de situatie te ontmijnen. Tot een akkoord kwam het echter niet, de gesprekken zullen verdergezet worden na de krokusvakantie, klonk het na de bespreking in Antwerpen.

“We moeten vaststellen dat het dossier, ondanks alle pogingen, vast zit”, was vrijdagmiddag te horen bij het kabinet-Jambon. Vrijdag moesten ze het stikstofakkoord bespreken waar bijna een jaar geleden al een akkoord over was, tot CD&V uiteindelijk terugkrabbelde. Ook Open VLD was niet meer voor het akkoord te vinden. Maar Jan Jambon heeft er alle baat bij om zo snel als mogelijk een akkoord te vinden, om een totale vergunningenstop zoals in Nederland te vermijden en het dossier nog voor de verkiezingen van volgend jaar volledig rond te krijgen.

“Omdat we voelen dat er een politieke laag speelt, roepen we de partijvoorzitters samen”, klonk het vrijdagnamiddag. Bart De Wever (N-VA), Sammy Mahdi (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) werden iets na 14 uur bij de minister-president verwacht in het gezelschap van de drie viceministers-presidenten Ben Weyts (N-VA), Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open VLD). Jo Brouns (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), de ministers die rechtstreeks betrokken zijn bij het stikstofakkoord, kregen geen uitnodiging in de bus.

Politiek theater

“De bedoeling van het gesprek is om de intenties van Sammy Mahdi te achterhalen”, viel te horen. “De CD&V-ministers zeggen wel dat ze een akkoord willen, maar brengen voortdurend nieuwe elementen in de discussie die tot nog eens een jaar vergunningsonzekerheid zouden leiden. Technisch zou dit dossier al lang kunnen zijn opgelost, maar misschien spelen er electorale strategieën.”

Bij CD&V werd hoogst verbaasd gereageerd: “Wij willen gewoon inhoudelijk verder werken. We begrijpen niet waarom de voorzitters erbij moeten worden gesleurd. Als sommigen denken dat er een snelle politieke deal kan worden gesloten onder voorzitters, dwalen ze. Dit dossier is inhoudelijk nog niet rijp en als je het niet ten gronde inhoudelijk uitklaart, zit je met juridische problemen.”

De regeringspartij was ook misnoegd over de methode om het stikstofdossier te escaleren naar de partijvoorzitters. “Dit dossier moet technisch en juridisch opgelost worden. Dat is ook perfect mogelijk volgens ons”, klonk het bij een bron bij CD&V. “Dat de N-VA dit dossier naar de partijvoorzitters trekt is onbegrijpelijk. Gewoon een stukje politiek theater. Denken ze nu echt dat die voorzitters dat op twee uur opgelost gaan krijgen? Natuurlijk niet. De minister van landbouw en minister van omgeving moeten dit oplossen.” Volgens de bron moet het vooral in de regering worden opgelost: “Door dit zo op niveau van partijvoorzitters te escaleren bereik je niks. Dit is gewoon onnodig de boel op de spits drijven”

Buigen of barsten

“Dit is een uitzonderlijke situatie”, zei politicoloog Carl Devos toen bekend werd gemaakt dat de partijvoorzitters zouden samenzitten. “De partijvoorzitters samenroepen is het laatste instrument in de conflictbeheersing. Maar het is wel een logische keuze. Het probleem komt duidelijk van buiten de regering. De positie in dit stikstofdossier wordt bepaald door de partijvoorzitter. Jo Brouns en Zuhal Demir zullen niet ontwapenen als de voorzitters hen daar geen ruimte voor geven. De voorzitters, en dan vooral Bart De Wever en Sammy Mahdi, samen zetten, lijkt me dan de juiste zet. Maar het is wel de laatste optie. Als zij er niet uitgeraken, kunnen ze niet echt iets meer doen.”

Volgens N-VA was er vrijdag slechts een uitkomst mogelijk. “Ca passa ou ça casse”, klonk het vrijdag binnen de partij. Vrij vertaald: het wordt buigen of barsten voor de Vlaamse regering. Ook binnen Open VLD was te horen dat een akkoord absoluut nodig is: “Wij hebben heel wat constructieve voorstellen gedaan en zoeken oplossingen. Proberen in deelaspecten een brug te zijn. Geen akkoord is geen optie: voor de landbouw, voor de industrie, noch voor de burgers. Wij hebben ook wat dingen op tafel gelegd, en zijn daarbinnen constructief geweest.”

Maar tot een akkoord kwam het vrijdag niet. Uiteindelijk werd besloten om het stikstofdebat na de krokusvakantie te verhuizen naar de Vlaamse regering. ““Ik denk dat het goed was dat we allen aan de tafel hebben gezeten. De partijen hebben duidelijk gemaakt dat ze willen dat er een akkoord komt. Iedereen beseft dat het geen eenvoudige zaak is”, zei Jan Jambon na afloop van de besprekingen op Linkeroever.