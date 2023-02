Waarom ze bij Delhaize bang zijn voor Nederlandse toestanden: “Albert Heijn betaalt minder dan ‘den Aldi’”

Evolueren ze bij Delhaize in de richting van de soepelere – voor het personeel meer ondankbare – arbeidsvoorwaarden die in Nederland gebruikelijk zijn? Dat is het scenario dat de vakbonden vrezen na de aankondiging van de directie dat er bespaard moet worden en dat de cao aan vernieuwing toe is. “Delhaize schuift op richting Albert Heijn. Die bijvoorbeeld veel meer met interims werken. En die het minst betalen van de sector, ook minder dan ‘den Aldi’ bijvoorbeeld, die de betere loonsvoorwaarden in de sector hanteren”, zegt de vakbond ACV.