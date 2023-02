Vier gewonden bij ongeval op Kattenbos

Lommel

Bij een zware klap op Kattenbos in Lommel vielen vrijdag vier gewonden. Het ongeval gebeurde rond 17.20 uur. Twee wagens reden er frontaal op elkaar in. De brokstukken vlogen in het rond en vier inzittenden, allen uit dezelfde auto, liepen verwondingen op. Ze kregen de eerste zorgen verleend en werden nadien naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval werd de volledige weg versperd. gvb