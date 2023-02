Thomas Vermaelen niet langer in staf van Rode Duivels: bond zoekt andere functie voor ex-verdediger

De nieuwe bondscoach werkte eerder al samen met Hinkel en Urwantschky bij Spartak Moskou en RB Leipzig. Hinkel kent hij al van in zijn tijd als jeugdtrainer bij Stuttgart, Urwantschky leerde hij dan weer kennen bij zijn eerste job als hoofdcoach bij Ergebirge Aue.

Wat vaststaat, is dat Thomas Vermaelen, assistent onder Roberto Martinez, niet in de staf van Tedesco zal worden opgenomen. “Dat was nooit een mogelijkheid”, zegt de nieuwe bondscoach. Twee weken geleden had CEO Peter Bossaert nog gezegd dat de voetbalbond wilde dat Vermaelen bleef. “Dat is nog altijd zo want we willen hem bij de bond houden maar dan in een andere functie”, aldus Bossaert. Ook voor keeperstrainer Erwin Lemmens is er wellicht geen plaats meer.