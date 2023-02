Bouwproject Agnetenpark Peer wil in lente 2024 al eerste bewoners verwelkomen

De eerste bewoners van het woonproject Agnetenpark in Peer zullen in het voorjaar van 2024 kunnen intrekken. De Perelaar, het nieuwe dienstencentrum dat op de kloostersite verrijst, wordt al dit najaar in gebruik genomen.

De kelderverdieping in de bouwzone van 1,7 hectare wordt volop uitgegraven. Hoog tijd dus voor een officiële eerste spadesteek. “De auto zal op de site volledig ondergronds verdwijnen, en daarom starten we met het uitgraven van de kelder voor het volledige project”, duidt Steven Jansen van projectontwikkelaar Vivo2 Development.

Bovengronds komen woningen in een groene parkomgeving. “De eerste fase bevat 81 appartementen en twee handelsruimten verspreid over zeven bouwvolumes. Rond april of mei volgend jaar verwachten we dat de eerste inwoners kunnen intrekken. Zo’n 30% van de woningen is al verkocht.” De bedoeling is dat de tweede fase midden volgend jaar aansluitend opstart. “Die fase omvat nog drie gebouwen. Wel niet met traditionele koopappartementen, maar hier worden 19 assistentiewoningen, 22 kloosterstudio’s, 13 kloosterlofts en een horecazaak voorzien. In deze woningen kunnen bewoners een beroep doen op allerlei zorgdiensten. En als bewoners van de eerste fase over 15 jaar ofzo ook zorgbehoevend worden, kunnen ze hier op inpikken.”

De Perelaar

Op de plaats van het oude klooster laat de stad een nieuw dienstencentrum bouwen, en die werken zitten op kruissnelheid. “Dat zal ‘De Perelaar’ heten en in het najaar openen de deuren”, schetst burgemeester Steven Matheï (cd&v). “Een belangrijk deel van het totaalproject is een groene parkzone. Dat wordt na de realisatie overgeheveld naar de stad en wordt openbaar domein.” Het project zal door haar oppervlakte beeldbepalend worden voor het Peerse centrum. “Als stad hebben we trachten te begeleiden naar de best mogelijke bestemming. We hebben de kans gegrepen om bijkomende bewoning te creëren, maar tegelijk ook de groene ruimte in het centrum te vergroten. Wanneer alle woningen bewoond zijn, zal dit zeer zeker een impact hebben op zowel handel als mobiliteit.”

Regenwater

Geen nieuw bouwproject of het woord duurzaamheid valt. Met De Watergroep werd voor Agnetenpark een innovatief project uitgewerkt waarbij drie grote bassins een totale capaciteit van 557.000 liter regenwater kunnen opslaan. Dat water wordt gezuiverd en kan terugvloeien naar de bewoners om te spoelen en te wassen. Overvloedige regenval wordt zo veel mogelijk op het terrein opgevangen zonder de riolering te overbelasten. Bij extreme droogte kan een grote waterbuffer worden aangelegd.