Zangeres Pink: “Ik kwam tijdens de coronapandemie 16 kilo bij, maar ben sterker dan ooit”

Zangeres Pink verteld dat ze tijdens de coronapandemie 16 kilo bijkwam. Ze at in die periode veel zuurdesembrood. Intussen is de zangeres die kilo’s weer verloren: “Ik ben sterker dan ooit.”

De zangeres maakte tijdens de pandemie alleen maar zuurdesembrood en at dit op. “Pauzes nemen is goed voor mijn stem, maar niet zo goed voor mijn lichaam”, zegt Pink. Ze had ook nog een heupoperatie en verving twee nekwervels. Dit maakte alles nog moeilijker voor haar.

Na haar operatie in november 2021 moest Pink veel hulp van anderen krijgen. “Het is vernederend voor een zelfstandig persoon als ik om fysiek afhankelijk van anderen te zijn”, zegt de zangeres. “Zelfs als het maar voor een paar maanden is.”

Dat was niet de enige tegenslag voor Pink. In begin 2020 kregen zij en haar zoon Jameson corona en leden daar heftig onder. Ook moest haar man een hartcatheter krijgen na een borstinfectie en overleed haar vader aan prostaatkanker. “Ik ben nu sterker dan ooit”, zegt Pink. “Ik heb soms de neiging om de slechte dingen te onthouden, maar ik wil vasthouden aan het goede. Ik ben klaar om op tour te gaan, want ik ben veel te lang thuis gebleven.”