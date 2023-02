Cafébazen Bart Jeuris en Paula Palmers: wat goed is voor Alken moet je niet tegen houden — © Toon Royackers

Alken

Een wetenschappelijke volksraadpleging is het natuurlijk nog niet. Maar wie vrijdag de gezellige horeca-zaken van Alken binnen ging, kon goed horen wat het gespreksonderwerp van de dag was. “Komt er straks echt een fusie met de stad Hasselt?” De Alkenaren klinken duidelijk heel constructief. “Spreken mag, zolang we maar niet opgeslokt worden door onze buur.”