China, Rusland en Zuid-Afrika starten maritieme oefening voor kust van Afrika

China, Rusland en Zuid-Afrika willen vrijdag volgens officiële bronnen beginnen aan een maritiem manoeuvre in de Indische Oceaan voor de Afrikaanse kust. De militaire oefening met de naam ‘Operatie Mosi’, wat “rook” betekent in de lokale taal Tswana, zal de komende tien dagen plaatsvinden voor de zuidoostelijke havenstad Durban.

Het manoeuvre valt samen met het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. Het zal “de reeds bloeiende relatie tussen Zuid-Afrika, Rusland en China versterken”, aldus de Zuid-Afrikaanse legerleiding.

Zuid-Afrika, dat deel uitmaakt van de zogenaamde Brics-landen, samen met Rusland, China, India en Brazilië, heeft tot dusver een neutraal standpunt ingenomen over de oorlog in Oekraïne. Zuid-Afrika onthield zich vorig jaar bij de stemming van de Verenigde Naties om de oorlog te veroordelen.

Kruisraket

Volgens het Russische staatspersagentschap TASS neemt Rusland deel aan het manoeuvre met het fregat Admiraal Gorsjkov en een zeetankschip. Het fregat verliet pas begin dit jaar de scheepswerf in Moermansk in het noorden van Rusland na een algehele revisie. Tijdens de modernisering werd het oorlogsschip ook uitgerust met hypersonische raketten van het type Zirkon. Eind januari imiteerde de Admiraal Gorsjkov voor het eerst, met behulp van computersimulatie, het afvuren van een Zirkon-raket tijdens een maneuver in de Atlantische Oceaan. Volgens TASS is het manoeuvre in de Indische Oceaan de eerste keer dat een echt doel wordt beschoten met de raket.

De Zirkon is een zeedoelraket met een groot bereik en een enorme snelheid. De kruisraket zou kunnen versnellen tot meer dan 9.000 kilometer per uur, waardoor ze praktisch onbereikbaar is voor luchtafweer. Ze kan potentieel ook een kernkop dragen.