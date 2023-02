De Croo wil dat bedrijfsleven mee betaalt voor havenbeveiliging

Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) wil gesprekken starten met het bedrijfsleven om samen met de overheid en lokale en havenautoriteiten in te staan voor de kosten van de aangekondigde extra maatregelen tegen drugscriminaliteit. Dat heeft hij in Antwerpen verklaard tijdens een Belgisch-Nederlandse conferentie rond veiligheid in havengebied.

De Croo somde tijdens zijn toespraak voor de conferentie, waar beleidsverantwoordelijken uit België en Nederland en vertegenwoordigers van de havens van Antwerpen en Rotterdam aanwezig zijn, op wat de Nationale Veiligheidsraad donderdag besliste om de strijd tegen de drugscriminaliteit en het drugsgeweld op te voeren. Het gaat onder meer om (veel) meer capaciteit voor de scheepvaartpolitie, het aanstellen van een nationale drugscommissaris, en het beter screenen van containers én personeel in de haven.

Die extra inspanningen komen met een prijs, zegt De Croo echter, en er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, lokale en havenautoriteiten, en de in de haven actieve private sector. “De komende weken wil ik bespreken hoe we die gezamenlijke verantwoordelijkheid samen kunnen opnemen”, aldus de premier. “We spreken hier immers over een economische activiteit die van vitaal belang is voor jobs en groei, maar die ook met aanzienlijke ‘collateral damage’ komt.”

De Croo wijst erop dat een gezamenlijke financiering van veiligheid door overheid en bedrijfsleven niet nieuw is, en al gebeurt bij kerncentrales, geldtransporten en op Brussels Airport. In het Antwerpse havengebied werken havenautoriteiten en bedrijven nu ook al samen door containerterminals af te sluiten en de toegang tot sites en containers te controleren. “Ik juich die inspanningen toe”, zegt De Croo. “Maar het is niet voldoende.”