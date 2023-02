Scott Parker moet bij Club Brugge de puzzel nog leggen, Miron Muslic heeft ze helemaal klaar bij Cercle: “Ik weet hoe belangrijk de derby is”

Alles wat Miron Muslic in handen pakt bij Cercle Brugge verandert in goud. Nu wil de Bosnische Oostenrijker ook tegen Club Brugge stunten en zondag de Brugse derby winnen.“Iedereen spreekt mij in Brugge aan over de match van zondag.”

Miron Muslic was woensdagavond een van de 25.000 aanwezigen in het Jan Breydelstadion en zag Club Brugge vloeken, lijden en verliezen tegen Benfica.

“Ik zag twee teams spelen op Champions League niveau. Laat ons maar nederig blijven en ons nu niet gaan vergelijken met een Europese topper zoals Benfica. Ik zag een goed en strijdvaardig Club Brugge maar de match van woensdag heeft op geen enkel vlak iets te maken met de stadsderby zondagmiddag.”

Terwijl zijn collega Scott Parker na bijna twee maanden nog steeds zoekende is, heeft Miron Muslic alles mooi op een rijtje in Brugge. Bij Cercle geen onnodig geschuif met de opstelling en ook zondag zal Muslic zijn vaste elf in het duidelijke 3-4-3 concept het veld opsturen. Met als voornaamste opdracht: jagen, pressen en powerplay op elke vierkante meter van het veld.

Juist omwille daarom speelt niemand graag tegen dit Cercle en slechts weinig ploegen vinden er ook een antwoord op of hebben voldoende techniek in huis om er onder door te voetballen.

Bij Club kunnen ze er maar beter van uitgaan dat ze geen geschenken moeten verwachten zondagmiddag.

© Isosport

Muslic zat als assistent op de bank toen Cercle eind 2021 in het lege Jan Breydelstadion won tegen Club. Hij was toen assistent van Dominik Thalhammer.

“Vroeger speelde ik nog derby’s maar nooit zo’n grote als nu.“Iedereen spreekt mij in Brugge aan over de match van zondag. Ik kijk er dan ook echt naar uit en weet hoe belangrijk deze match is voor al onze fans en entourage. Ik denk bijvoorbeeld aan onze materiaalman Albert. Ik weet hoeveel plezier we hem kunnen doen met een derbyzege en we zullen er ook alles aan doen om hem dat te schenken.

Daland terug beschikbaar

Cercle lijkt ook weer helemaal klaar voor de opdracht. Maandag oefenden ze nog met de schaduwploeg tegen Deinze en wonnen makkelijk met 4-0. Woensdag ging het stadion vroeg op slot omwille van de Champions League en kregen de spelers een extra dagje vrij.

Muslic kan niet beschikken over Lopes maar Abu Francis bewees de jongste weken een waardige vervanger te zijn. Bovendien is centrale verdediger Jesper Daland terug uit schorsing. De Noor miste al een paar keer de derby en staat nu enorm gretig om voor de eerste en allicht ook laatste keer – volgend seizoen is hij bij AS Monaco aan de slag - Club Brugge te kloppen. Cercle laat niks aan het toeval over en trekt na de zaterdagtraining nog op afzondering naar Blankenberge.