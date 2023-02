Paris Hilton dacht dat ze aseksueel was, tot ze haar man leerde kennen

Paris Hilton dacht altijd zij aseksueel was en geen seksuele behoeftes had. Totdat ze haar man Carter Reum leerde kennen: “Ik vind het leuk om met hem het bed in te duiken”, laat ze in een interview weten.

Paris Hilton stond bekend als sekssymbool, maar zoende alleen maar graag. “Alles wat met seks had te maken, maakte me doodsbang”, zegt ze. “Veel van mijn relaties zijn daardoor mislukt.” Dat ze zo bang voor seks was, komt volgens de zakenvrouw door haar seksuele ervaringen die ze ronduit verschikkelijk noemt. Ze werd als tiener seksueel misbruikt door een leerkracht en in 2004 lekte een sekstape van haar uit.

Toen ze haar man leerde kennen, voelde ze zich meteen comfortabel bij hem. Omdat ze hem vertrouwde, stelde ze zich open voor seks. “Toen kwam ik erachter dat ik niet aseksueel ben. Ik vind het leuk om met hem het bed in te duiken”, zegt ze lachend.

Hilton is samen met Reum sinds 2019. In november 2021 trouwden de twee. Een paar weken geleden kregen ze hun eerste kind met hulp van een draagmoeder. “Het is altijd mijn droom geweest om moeder te worden en ik ben zo blij dat Carter en ik elkaar gevonden hebben”, zegt Hilton.