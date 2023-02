Nick (25) uit Koersel wil tonen dat je met elk lichaam kan dansen: “Ik zat even niet goed in mijn vel”

Hij geeft toe dat hij heel lang getwijfeld heeft, maar Nick Van de Velde hoopt met zijn deelname aan The Greatest Dancer te tonen dat je met elk lichaam kan dansen. “Een tijdje geleden zat ik niet goed in mijn vel. Ik kon niet meer naar mezelf in de spiegel kijken”, vertelt de 25-jarige uit Koersel.

“De zoektocht naar mijn eigenliefde.” Zo omschrijft Nick Van de Velde de dans die hij zaterdag bovenhaalt in The Greatest Dancer van Vlaanderen. Hij heeft Woordkunst Drama gestuurd en veroverde op zijn veertiende een plekje in het wedstrijdteam van Dansstudio Yo, waar hij nu ook lesgeeft. Maar dans is niet altijd gemakkelijk geweest voor Nick. Hij werd vaak geconfronteerd met vooroordelen over zijn atypisch danslichaam. Tijdens audities kreeg hij vaak te horen dat hij beter kon terugkomen als hij een paar kilo’s zou verliezen. “Ik was mijn eigenliefde een tijdje geleden verloren”, vertelt hij. “Ik kon niet meer naar mezelf in de spiegel kijken. Ik zat niet goed in mijn vel en heb heel diep gezeten”, zegt hij in het programma. Ondertussen gaat het gelukkig beter met hem. Hij hoopt op deze manier dan ook te kunnen tonen dat je met elk lichaam kan dansen.

© © VRT

Zijn mama is altijd zijn grootste steun geweest. Enkele jaren geleden is ze naar Spanje verhuisd wegens gezondheidsreden. Ook tijdens zijn auditie vertoeft ze in zuiderse sferen. Of dat is toch wat Nick denkt. In werkelijkheid zit zijn grootste fan stiekem in de studio om voor hem te supporteren. (nco)

‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, zaterdag, vanaf 20.20 uur op Eén en VRT MAX