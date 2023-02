Magnus Cort bevestigt als leider en is voor tweede dag op rij de sterkste in de Ronde van de Algarve, Jordi Meeus finisht derde

De derde etappe in de Ronde van de Algarve is de prooi geworden van Magnus Cort Nielsen. De Deen haalde het voor Filippo Ganna en onze landgenoot Jordi Meeus. Cort Nielsen blijft leider in Portugal.

Daags nadat onze landgenoot Ilan Van Wilder zijn eerste profzege door de vingers zag glippen, trok het peloton voor de derde rit naar Tavira, waar er naar alle waarschijnlijkheid een massasprint over de dagzege moest beslissen na 203 kilometer in de benen.

Met nog goed 20 kilometer voor de boeg ontstond er na de tussensprint een elitegroepje vooraan koers. Ritwinnaar van gisteren én leider Cort Nielsen werd vergezeld door Ganna, Pidcock, Madouas, Costa en Tobias Foss, de wereldkampioen tijdrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat ze het niet cadeau kregen, stond vast want de formatie van Patrick Lefevere droeg het achtervolgende peloton. Asgreen, Cavagna en Pedersen sloegen de handen in elkaar om het zestal bij te benen in de laatste vier kilometers. Het zestal had 15 seconden voorsprong. Dat bleek niet voldoende om het uit te zingen tot op de meet. Toch niet voor alle zes de renners, want leider Cort Nielsen bleef het peloton wél magistraal voor en boekt na donderdag zijn tweede opeenvolgende ritzege in Portugal. Ganna en Meeus zijn nummers twee en drie.