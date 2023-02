Joshua Van der Aa uit ‘The sky is the limit’ laat zijn wallen wegwerken. Werkt dat soort ingreep echt?

Wallen. Naarmate we ouder worden, krijgen we er allemaal in meerdere of mindere mate last van. De huid onder je ogen gaat hangen, je spieren verslappen, het vet en vocht hoopt zich op. Hoewel dat niet meer dan menselijk is, kan je je daar na verloop van tijd toch aan gaan storen. En dan probeer je allerhande middeltjes uit om die wallen te doen slinken. Of misschien overweeg je een chirurgische ingreep zoals Joshua Van der Aa, de cosmetische arts gekend uit ‘The sky is the limit’. Maar wat houdt die ingreep precies in? En is het de sleutel tot een blijvende frisse look?