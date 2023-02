Asterix Avo treft Fixit Kalmthout alvorens op bekerfinale te focussen: “Wedstrijd gebruiken om de hele kern sterker te maken”

Hermes Oostende kon Asterix Avo woensdag slechts weinig in de weg leggen. De West-Vlamingen, die na dit seizoen samensmelten met Bevo Roeselare, lijken aan een zwanenzang begonnen. Voor Asterix Avo was het alleszins een ideale wedstrijd in de aanloop naar de partij van zaterdag tegen Kalmthout en de bekerfinale volgende week.

“Toch begonnen wij niet goed aan de match”, beseft coach Kris Vansnick. “In de eerste en tweede set verliep alles nogal moeizaam. We misten duidelijk scherpte, maar op de cruciale momenten hebben we ons blok dan toch goed kunnen organiseren. Wanneer iedereen zijn job deed, moest Hermes al snel de rol lossen. In de derde set sloeg Manon Stragier meteen een kloof vanop de servicelijn. Haar zware opslagen zorgden ervoor dat de kustploeg nog moeilijk kon combineren. Wij daarentegen konden daardoor terugvallen op ons gevarieerde aanvalsspel.”

“Al bij al zetten we woensdag een grote stap vooruit”, schat de coach in. “Niet alleen zijn we naar de kop van het klassement gesprongen, maar we hebben wat kunnen uitproberen in functie van de bekerfinale. Dat Nova Marring het gros van onze punten scoorde, is geen verrassing meer, maar deze keer kreeg ze steun van de amper 16-jarige Yana Wouters. Onze getalenteerde middenspeelster uit Alken liet ik opdraven in de plaats van Laura Overwater. Laura is niet geblesseerd, maar zij verdiende wat rust en het leek het moment om Yana Wouters wat speelkansen te geven. Op die manier hou je ook de hele ploeg scherp. Dit is mijn manier om iedereen fris te houden.”

Geen oefenwedstrijd

Vooraleer de laatste rechte lijn richting bekerfinale start, moet Asterix het zaterdag nog opnemen tegen Fixit Kalmthout, een team dat het na dit seizoen voor bekeken houdt in de Liga. “Toch moeten we gefocust blijven”, wil Vansnick niet weten van onderschatting. “Elke wedstrijd heeft zijn eigen karakter en een wedstrijd tegen Kalmthout moeten we gebruiken om de hele kern sterker te maken. Ik zie deze wedstrijd zeker niet als voorbereiding op de bekerfinale of als oefenwedstrijd, maar wel als een match waarin we de volle buit moeten pakken. Kunnen we de klip nemen dan mogen we met een gerust gemoed aan de voorbereiding van de bekerfinale beginnen. Eerst Kalmthout opzijzetten, dus.”