Zes woonunits en hulpgoederen van Genk naar Turks rampgebied

In het stadhuis van Genk ligt een rouwregister voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. — © RR

6 van de 22 wooncontainers die het bedrijf Idelco uit Zwevezele aan de slachtoffers van de aardbeving schenkt vertrekken zondag in Genk. Ze zijn dan gevuld met dekens verwarmingstoestellen en generatoren.

De stad Genk en tal van Genkse Turkse verenigingen bekostigen het transport. Het bedrijf Nedline zorgt dat de vrachten ter plaatse komen. Daarnaast trekt het stadsbestuur nog eens 6.000 euro uit als steun aan hulporganisaties die ter plaatse actief zijn. Afgelopen weken werden al heel wat bruikbare hulpgoederen ingezameld. Vooral jonge vrijwilligers steken al hun energie in het sorteren er van. Behalve dekens, verwarmingstoestellen en generatoren gaat ook medisch materiaal mee. De eerste drie vrachtwagens met zes gevulde woonunits vertrekken zaterdag aan de firma Bewel in Zwartberg. Later deze week volgt nog eens zoveel. Ze krijgen allemaal de bestemming Hatay, een stad die erg zwaar getroffen werd door de aardbeving. Die keuze werd gemaakt op basis van advies van de Turkse consul-generaal Batu Kesman. Ter plaatse zal AFAD, de Turkse organisatie voor rampenbestrijding, zorgen voor de distributie. (cn)