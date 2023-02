Jonge Fransman Vauquelin pakt met openingsetappe in Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn eerste profzege

Kévin Vauquelin heeft de openingsetappe in de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De 21-jarige Fransman van Arkéa Samsic reed in de laatste meters weg van de andere vluchters. Powless en Geniets mochten mee het podium op.

In Zuid-Frankrijk begon men aan de eerste etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De net geen 188 kilometer bracht de renners van Saint-Raphaël naar Ramatuelle.

In de finale bleven er nog vier renners vooruit op het peloton: Kévin Vauquelin, Kevin Geniets, Neilson Powless en Aurélien Paret-Peintre. Dankzij een sterke Powless had het viertal twintig seconden bonus op het grote pak. De Amerikaan van EF-Education EasyPost zag bij de boog van de laatste kilometer verrassend Vauquelin wegrijden. De 21-jarige Fransman hield stand en boekte zijn eerste profzege. Powless klopte Geniets in de sprint voor plek twee. Voor Arkéa-Samsic is het de tweede overwinning van het seizoen na de eerdere triomf van onze landgenoot Jenthe Biermans in de Muscat Classic.