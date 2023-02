Isabelle van Elst eindigt in 500 meter op WB schaatsen als tweede in B-groep

Isabelle van Elst heeft vrijdag tijdens de laatste Wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen op de 500 meter haar beste klassering geboekt. Van Elst eindigde in het Poolse Tomaszow Mazowiecki als tweede in de B-groep.

Met 39.36 seconden was de Belgisch-Nederlandse rijdster in de schaatshal in de Poolse stad Tomaszow Mazowiecki zowat zes tienden van een seconde trager dan de winnares, de Amerikaanse Brittany Bowe (38.77). Maddison Pearman uit Canada werd in 39.42 derde.

Een week geleden miste de 24-jarige Van Elst de promotie naar de A-groep maar net. Op de voorlaatste 500 meter van het Wereldbekerseizoen eindigde ze als vierde in de B-groep. De eerste drie mogen in de volgende wedstrijd in de topdivisie starten. Op de slotdag van de Wereldbekerfinale komt Van Elst nog uit op de 1.000 meter.