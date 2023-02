Hij volgt nog maar vier jaar les, maar Daan (17) uit Sint-Truiden wil ‘The Greatest Dancer’ worden

Zetels, meubels,... Alles moet aan de kant als Daan Benaets wil dansen. De 17-jarige uit Sint-Truiden ruilde zijn living pas vier jaar geleden in voor een dansschool. Zaterdag haalt hij zijn moves boven voor de spiegel van The Greatest Dancer van Vlaanderen.

Dansen deed Daan Benaets al als kleine jongen. Tot enkele jaren geleden moest de living in Sint-Truiden volstaan als dansruimte. Ondertussen traint hij bij Dansschool Diamonds in Gingelom. Op korte tijd schoolde hij zich in klassiek ballet, jazz en moderne dansen. Hij won al verschillende prijzen, onder meer zilver op het Europees Kampioenschap en brons op het Belgisch.

© © VRT

Zaterdag haalt hij een moderne dans boven tijdens zijn deelname aan The Greatest Dancer van Vlaanderen. We mogen ons verwachten aan veel sprongen en veel poses waarin hij zijn lenigheid kan tonen. Daan twijfelt nog of hij verder wil in dans of toch beter start met een studie rechten. Hopelijk helpt The Greatest Dancer hem in zijn keuze. (nco)

© © VRT

‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, zaterdag, vanaf 20.20 uur op Eén en VRT MAX