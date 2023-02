Hasselaar Jorg Keldermans stelt amateurclubs gerust: “Wie zijn huiswerk correct maakt, moet zich geen zorgen maken”

Er mag deze week dan al serieus wat inkt gevloeid zijn over het nieuwe financieel hervormingsplan van Voetbal Vlaanderen, toch heerst er duidelijk nog heel wat onwetendheid en ongerustheid bij de Vlaamse voetbalclubs. Daarom legden wij ons oor eens te luister bij Hasselaar Jorg Keldermans, voorzitter van VACHA (vereniging van Vlaamse clubs in de amateurreeksen).

Uit een mail deze week naar alle Vlaamse clubs uit eerste, tweede en derde nationale blijkt dat jullie de berichtgeving in sommige media betreuren. Waarom?

Jorg Keldermans: “Omdat er vooral gesproken wordt over de limiet van 4.500 euro om vrijgesteld te zijn van RSZ, maar dat klopt niet helemaal. Van zodra je ook maar één euro betaalt als vaste vergoeding of loon, moet je RSZ betalen. In de vorm van bijvoorbeeld een onkostenvergoeding is dat niet nodig, maar dat was al zo.”

Heel veel verandert er dus niet?

“Voor de clubs die reeds correct werken niet, nee. De RSZ heeft alleen bevestigd dat zij voor contracten tot 4.500 euro per seizoen, met een maximum van 100 euro per punt, een vrijstelling geven. Ze doen voor de rest geen enkele uitspraak over het statuut van vergoedingen die hoger liggen. Clubs mogen dus nog altijd meer betalen voor een speler. Het is zelfs niet eens uitgesloten dat spelers met een hogere vergoeding dan 4.500 euro per jaar nog altijd vrijgesteld zijn van RSZ. Iemand die in Limburg woont en in Antwerpen voetbalt, verdient bijvoorbeeld aan onkostenvergoedingen alleen al meer, maar moet toch geen RSZ betalen.”

Jullie spreken in de mail ook van een onvolledige berichtgeving. Wat staat er dan nog zoal in het nieuwe hervormingsplan van Voetbal Vlaanderen?

“Onder meer dat elke clubbestuurder van eerste nationale tot en met vierde provinciale een verklaring op eer zal moeten ondertekenen over de correcte betalingen binnen zijn of haar club. Daarnaast moet elke club voor het seizoen een budgetoefening maken van zowel de inkomsten als uitgaven om na te gaan of ze het financiële plaatje rondkrijgen.”

Boezemt jullie dat dan geen angst in?

“Nee, dat is net een goede zaak. De clubs moeten gewoon hun huiswerk maken. Bovendien verandert er voor de clubs die nu al correct werken, en ik hoop dat dat de overgrote meerderheid is, eigenlijk niets.”

Waarom heerst er dan zoveel ongerustheid bij de clubs?

“Omdat het een heel complex thema is, waardoor de berichtgeving niet altijd volledig of correct was. Zo stond mijn telefoon dinsdag roodgloeiend, terwijl die paniek totaal niet nodig is. De regels van de RSZ voor voetbalclubs bestaan bijvoorbeeld al 100 jaar. Door onwetendheid worden ze alleen niet altijd correct toegepast.”

Is die onwetendheid de enige oorzaak van het niet juist toepassen van de regels?

“We zijn er ons van bewust dat hier en daar ongetwijfeld nog zwart geld zal omgaan in het voetbal en daarom zijn wij ook zeker voorstander van het nieuwe plan, maar wij willen wel dat iedereen correct en volledig ingelicht wordt. Daarom hebben we deze week een mail rondgestuurd om iedereen wat gerust te stellen. Al is het laatste woord hierover sowieso nog lang niet gezegd.”