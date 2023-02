Man die aanslag wilde plegen tijdens verkiezing Miss België in Plopsaland blijft langer in cel

De Brugse raadkamer heeft de behandeling van de zaak rond de terroristische aanslag in Plopsaland met een week uitgesteld. P.C. (46) werd afgelopen weekend aangehouden en zit sindsdien in voorhechtenis in de gevangenis. Hij wordt verdacht van poging tot terroristische moord, en riskeert een maximumstraf van twintig jaar cel.

Afgelopen weekend kreeg de Limburgse politie een verontrustende melding. De 46-jarige P.C. uit Lommel reed gewapend in een huurwagen richting de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne. Volgens de informatie zou de man een aanslag willen plegen. Uiteindelijk slaagt de politie erin de man tijdig te onderscheppen.

P.C. werd door de politie opgepakt en bij de onderzoeksrechter in Brugge op voorgeleid. Die besliste om hem aan te houden, waardoor P.C. in de gevangenis zit. De man moest vrijdagochtend voor de Brugse raadkamer verschijnen, maar die besliste op vraag van advocaat Walter Van Steenbrugge de zaak met een week uit te stellen. De man zou kampen met waanbeelden en had niet de intentie een aanslag te plegen. “Door de week uitstel heeft de gerechtspsychiater de tijd om de verslagen van de deskundigen die ik heb aangesteld grondig door te nemen”, zegt meester Van Steenbrugge, die benadrukt dat het dossier geen enkele aanwijzing bevat voor een terroristische aanslag. “Mijn cliënt kampt met zware mentale problemen, waardoor de man in kwestie dacht dat hij mensen moest gaan beschermen. Niet om een aanslag te plegen, maar net het tegenovergestelde. Dat is een waanidee en er is nooit de bedoeling en voorbereiding geweest een aanslag te plegen. Er is een totaal verkeerde framing geweest. Daarom wil ik nu een duidelijke context schetsen en dat is er een die geen enkele band heeft met terreur.”

Van Steenbrugge vindt een gevangenisstraf dan ook niet aan de orde. “Het gaat hier om een ernstige mentale problematiek en mensen met dergelijke problematiek horen niet thuis in een gevangenis. Zij moeten geholpen worden. Daarom heeft de familie een verzoek gedaan bij procureur en vrederechter om de juiste maatregelen te treffen, namelijk een instelling om verzorgd en opgenomen te worden.”

Vrijdag 24 februari buigt de raadkamer zich over de aanhouding van P.C.