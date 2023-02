Studie beweert dat de gemiddelde penislengte toeneemt. Is dat goed nieuws? En wat zegt de uroloog daarvan?

Hoewel er in onze samenleving vaak lacherig wordt gedaan over kleine piemels, hebben we het vandaag eens over het tegenovergestelde: grote penissen. Of, beter gezegd, groter wordende penissen. Want als we de wetenschap mogen geloven, is de gemiddelde lengte van een piemel de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat is daarvan aan? Wij legden ons oor te luister bij uroloog prof. dr. Piet Hoebeke.