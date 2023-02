Slaap jij slecht? HBVL beantwoordt al je vragen: stel ze hier

Hasselt

Hoe goed of slecht slaapt de Limburger? Hoeveel uur per nacht slaap jij? Word je elke nacht wakker? Lukt het inslapen maar niet? Word je nooit uitgerust wakker? Of snurkt je partner zo luid dat jij niet kan slapen? HBVL pakt in maart uit een groot dossier SOS Slaap. We willen weten welke vragen over slapen jij je stelt. Slaapexpert Annelies Smolders uit Hasselt beantwoordt al jullie vragen.

mav