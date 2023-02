Jong Genk-coach Hans Somers blikt vooruit op kelderkraker met SL16 FC: “Kunnen concurrentie slag toedienen”

Met de 0-1-zege tegen rechtstreekse concurrent Virton deed Jong Genk vorig weekend een uitstekende zaak in de strijd om het behoud. Het heeft nu vijf punten meer dan de hekkensluiter uit Luxemburg. “We zaten vaak somber op de bus nadat we in de slotminuten een tegendoelpunt slikten, maar deze keer was het een heel fijne terugrit”, gaf Somers toe. “Iedereen was blij en er hing een ontspannen sfeer. We zetten vorige week een mooie stap, maar het is nog niet gedaan.”

Slag toebrengen

Zondag (16u) heeft blauw-wit nog een inhaalwedstrijd tegen SL16 FC tegoed vooraleer het de week nadien de relegation play-offs aanvat. “De match tegen Standard is heel belangrijk. We kunnen een heel goede zaak doen en de concurrentie een slag toedienen. SL16 FC heeft een goed voetballende ploeg, die het net als ons in de eindfase soms wat moeilijker had. De voorbije weken lieten ze mooi voetbal zien. Er is een verschil met het Standard van voor Nieuwjaar. Ze hebben aantal leuke spelers. Onder meer voor Ziani moeten we uitkijken.”

Zonder Cutillas-Carpe

Jong Genk traint zaterdag nog. Pas daarna zal Somers zijn selectie bekendmaken. Op Dario Cutillas-Carpe kan de coach voorlopig niet rekenen. Hij is enkele weken buiten strijd met een hamstringblessure, opgelopen in de Youth League-wedstrijd van de U19 tegen Juventus. Jay-Dee Geusens is er na een schorsing wel weer bij. Voorts is het ook nog afwachten of er uit de selectie van de A-kern jongens bij Jong Genk zullen meedoen.

De verwachte kern: Leysen, Penders, De Boeck, Chambaere, Rommens, Didden, Et-TAïbi, Dierckx, Martens, Al Mazyani, Caicedo, Rotundo, Geusens, Claes, Van de Perre, Toma, Beniangba, John, Yayi Mpie, Nuozzi.