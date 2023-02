TWEEDE AFDELING. Ladiesnight in Hades, debuteert 17-jarige doelman bij Sporting?

Motiveert de Ladies Night de spelers van leider Hades om de punten thuis te houden tegen Turnhout? Bij de buren van Sporting Hasselt mag de 17-jarige doelman Lukas Gielen zich klaarhouden voor een basisplek in de topper tegen Cappellen. Bocholt is al vijf speeldagen ongeslagen en hoopt die reeks verder te zetten in Lille. Als Belisia thuis wint van Berchem kan het mits puntenverlies van Cappellen in Hasselt weer naar plek twee wippen. Tongeren ontvangt Pepingen-Halle, dat al vijf speeldagen op rij niet meer kon winnen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/edst/frba/jfz/rusm)