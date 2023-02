Bernd Hollerbach beseft dat STVV sterke tegenstander over de vloer krijgt: “De Roeck levert fantastisch werk”

STVV kon in haar laatste vijf wedstrijden maar één keer winnen en dus weten de Kanaries wat hen te doen staat als zondagavond Westerlo op bezoek komt. “Maar gemakkelijk zal dat niet worden”, temperde coach Bernd Hollerbach, die in zijn aanval met een luxeprobleem zit opgescheept.

Geen vuiltje aan de lucht bij STVV in de aanloop naar het thuisduel tegen de Kemphanen. Bernd Hollerbach beschikt over een volledig fitte kern nu Toni Leistner opnieuw heeft aangesloten. “Toni heeft de hele week probleemloos met de groep getraind. Het ziet er dus goed uit voor hem, maar ik wil eerst nog met hem praten voor ik de knoop doorhak”, hintte Hollerbach naar een basisplaats voor de aanvoerder die een tijdje out was met een achillespeesblessure.

Ook Mory Konaté heeft er opnieuw een goede trainingsweek opzitten. De Guineeër oogt fitter met de dag en ligt in de balans met Rocco Reitz voor de nummer acht-positie. “Ik ben tevreden met de algemene fitheid van mijn groep”, knikte Hollerbach, die sinds de komst van Taichi Hara met een luxeprobleem zit in de aanval. “Hij heeft een uniek profiel dat we voordien misten in onze ploeg. Taichi is kopbalsterk en hij kan de bal bijhouden. Dat betekent dat ik voor de positie van tweede spits moet kiezen tussen Hayashi en Bruno.”

© Dick Demey

Hayashi of Bruno?

Die laatste heeft de meeste doelpunten achter zijn naam, maar het moest vorige week wel het onderspit delven in de concurrentiestrijd. Bruno begon in Anderlecht op de bank, viel in en scoorde. Het maakt de keuze voor Hollerbach er niet makkelijker op. “Ik was niet tevreden over wat Gianni bracht tegen Leuven en Kortrijk”, verklaarde de Duitser zijn keuze voor Hayashi in Anderlecht. “Nu, ik ben blij dat ik met dit luxeprobleem zit opgescheept. Voor mij is het simpel, de spelers moeten maar tonen dat ze het vertrouwen waard zijn. Ik zag deze week in elk geval een scherpe Gianni op training.”

Zondag kijken de Kanaries Westerlo in de ogen. De heenwedstrijd in het Kuipje draaide uit op een knotsgekke match met vijf doelpunten waarbij STVV aan het langste eind trok: 2-3. “Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander”, blikte Hollerbach vooruit. “Als je zoals Westerlo na 25 speeldagen zevende staat, kan je niet anders dan concluderen dat ze het goed gedaan hebben. Jonas De Roeck levert er fantastisch werk. Ik hoop dat we onze thuissupporters net zoals in Westerlo opnieuw op een spektakelstuk kunnen trakteren.”