Vrouw vlucht weg van verkeerscontrole en rijdt motard aan: “Wilde agent in de vernieling rijden”

Een vrouw riskeert een werkstraf van 300 uur of een celstraf van 2 jaar omdat ze een agent op de motor opzettelijk zou aangereden hebben. Ze vluchtte weg van een verkeerscontrole in Oudsbergen.

Op 13 september 2020 voerde de politiezone CARMA een drugsactie uit in Oudsbergen. Om 18.30 zagen de motards hoe een Mini Cooper de verkeerscontrole naderde, rechtsomkeer maakte en wegreed. Wat volgde was een dollemansrit aan hoge snelheden doorheen de dorpskern. Een van de motards slaagde erin om uiteindelijk naast de Mini Cooper te gaan rijden en oogcontact te maken met de bestuurster. “Hij wilde haar aanmanen om zich aan de kant te zetten”, zo sprak de raadsman van de politieagent. “Ze keek hem in de ogen en gaf een ruk aan haar stuur. Ze reed mijn cliënt, die 100 kilometer per uur reed, opzettelijk aan. Hij kon maar met veel moeite zijn motor rechthouden en is zo frontaal op een geparkeerde auto ingereden.”

Poging doodslag

De vrouw, die zonder verzekering en geldige keuring rondreed, stopte niet en zette haar vlucht verder zonder zich over de agent te bekommeren. “Enkele dagen later werd haar auto onder de carport bij haar ouders teruggevonden. De nummerplaten waren verwijderd en ze had er alles aan gedaan om de wagen te verbergen”, zo sprak de advocaat van het slachtoffer. De vrouw werd gearresteerd maar ontkende in eerste instantie. Na haar verhoor, gaf ze toch toe. “Er wordt enkel gewapende weerspannigheid weerhouden, maar volgens ons gaat het om een poging doodslag. Mijn cliënt vreesde voor zijn leven. Een herkwalificatie is hier op zijn plaatst.”

Sterven

De politieagent had door de crash een gebroken voet en hand. “Lichamelijk is hij hier goed uitgekomen, maar mentaal heeft hij het zwaar onderschat”, aldus zijn advocaat. Hij kon het niet aan om in persoon aanwezig te zijn tijdens zitting. “Hij is vanmorgen ingestort naar aanleiding van deze zaak. Hij gaat nog steeds naar de psycholoog.” Er wordt een schadevergoeding van 5.000 euro gevraagd.

De procureur tilt zwaar aan de feiten. “Ze wilde die agent in de vernieling rijden”, klonk het. “Die man dacht dat hij ging sterven. Het zijn hallucinante feiten.” De vrouw riskeert een werkstraf van 300 uur of een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro.

Onbewuste aanrijding

De vrouw zelf gaf toe dat zij de bestuurder van de Mini Cooper was, maar ontkent dat ze de aanrijding bewust heeft veroorzaakt: “Plots reed hij naast mij. Ik had hem niet gezien. Pas nadien vertelde de politie dat die agent gevallen was. Het was alleszins niet mijn intentie.” Haar raadsman wijst ook op het feit dat de vrouw onder invloed was. “Heeft ze die aanrijding gevoeld? Normaal wel… maar ze was onder invloed. Dus heeft ze die agent dan bewust aangereden? Dat is de vraag. Zij blijft erbij van niet.”

Vonnis volgt op 17 maart.