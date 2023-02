Drie weetjes over de speciale inhaalspeeldag in de provinciale voetbalreeksen

Koning Voetbal gaat dit weekend hand in hand met Prins Carnaval. 26 (inhaal)wedstrijden staan er tijdens dit carnavalsweekend op het menu in de Limburgse reeksen en in drie daarvan staat de periodetitel op het spel. De krokusvakantie speelt wel heel wat ploegen parten, zij komen gehavend aan de aftrap. En die aftrap, wordt wegens carnaval op drie velden om… 11u gegeven. Drie weetjes over de inhaalspeeldag in de provinciale reeksen. Lees hier al het ploegnieuws van deze inhaalspeeldag. (matr/gsb/fava/krth/edst/kj/dg/bs/bsa)