Je zwangere buik opnieuw voelen of aan je kindje laten zien? Brigitte maakt herinnering tastbaar

Brigitte Lauryssen heeft al heel wat watertjes doorzwommen: ze zat in boomcars, baatte een kinderopvang uit, deed verkoop, studeerde verpleging, woonde 5 jaar in de VS, werkte in een pralinefabriek en was thuisverpleegkundige. Tot ze in mei vorig jaar besliste om eindelijk te doen wat ze al haar heel leven wilde doen: creatief bezig zijn. “Ik ben van opleiding kinderverzorgster. Tijdens de lessen plastische opvoeding kreeg ik altijd complimenten over mijn teken- en schildertalent. Mijn vader kon dat ook goed, ik moet het dus van hem hebben. Gij moet in de reclame gaan, zeiden ze dan. Maar dat zag ik niet zitten, ik wilde niet onder tijdsdruk van een ander tekenen of schilderen. Dat schrok mij af.”

Brigitte stak haar creatieve impulsen in de koelkast, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook na meer dan 30 jaar. “Vorig jaar was ik zelfstandig thuisverpleegkundige en deed ik nog aan pedicure. Maar ik had geen tijd meer voor mezelf, mijn hobby’s. Het was al jaren aan het kriebelen om weer creatief aan de slag te gaan.”

Dus waagde Brigitte een sprong in het duister: ze gaf haar job als verpleegkundige op en opende aan de Paalsesteenweg ‘Belly & Body Memories and Photography’. “Thuis stond al een tijdje een gipspop en een doos gips ongeopend te wachten. Het idee om daar iets mee te doen was ook al een tijdje in mijn hoofd aan het rijpen. Ik herinner me nog hoe blij mijn kinderen waren met de filmpjes en foto’s van mijn zwangerschap. Maar foto’s of filmpjes zijn niet tastbaar.”

Bodycasting

Zo werd Brigitte bodycaster, iemand die een deel van het lichaam (body) in een vorm giet (cast). Naast onder meer handen, focust ze vooral op zwangere buiken. “Ik begin met alles af te dekken, want het is een behoorlijke plakboel. Ik bekleed de naakte buik met in water geweekte gipsrolletjes, dat is gewoon gips dat ze in het ziekenhuis gebruiken. Soms lijkt het wel of hier een stukadoor bezig is, alles plakt vol. (lacht) Als de buik en eventueel de borsten helemaal bedekt zijn, laten we de gips een kwartiertje opstijven alvorens de mal voorzichtig los te wiegelen.”

Afhankelijk van het budget wordt dan besproken hoe de gipsen buik verder wordt afgewerkt. “Sommige klanten zijn tevreden met de ruwe versie of ze weten nog niet wat ze ermee willen. Maar als je zwanger bent, is het nu of nooit hé. Klanten kunnen de buik sowieso altijd opnieuw binnenbrengen om verder te laten afwerken. Anderen willen dan weer alles erop en eraan: tekeningen, afbeeldingen, strikjes… Met de hand figuurtjes of tekens op de buik schilderen, is wel heel arbeidsintensief en dus ook duurder. Met decal stickers gaat dat wat makkelijker.”

Kostprijs

Wat mag dat kosten? “Voor de ruwe versie betaal je 95 euro”, zegt Brigitte. “Een versie met extra plamuurlagen, afgewerkte randen en een glad oppervlak kost rond de 165 euro. En en buik met alle toeters en bellen kost rond de 250 euro.” Wat de klanten achteraf met de buik doen, verschilt. “Sommigen hangen het gewoon aan de muur, maar je kan er ook bijvoorbeeld een schaal van maken. Daar moet je dan wel je sleutelbos niet in smijten. Het blijft gips hé? ”

“Maar nog belangrijker vind ik dat de buik deel uitmaakt van een tijdcapsule van je kind. Je houdt bijvoorbeeld ook de eerste knuffel, tut en schoentjes bij, nu heb je ook een tastbare herinnering aan je zwangerschap.”

Proefpersoon

Silke Janssens (28) uit Hulst (Tessenderlo) is één van de eerste klanten van Brigitte. “Ik wilde dat al laten doen bij de zwangerschap van mijn eerste dochtertje vijf jaar geleden, maar ik vond hier in Limburg niet meteen iemand die dat deed. Toen ik zwanger was van mijn tweede dochtertje Lio wilde het toeval dat mijn buurvrouw met bodycasting wilde beginnen, dat was dus Brigitte. Ik mocht als een soort van proefpersoon dienen. En het resultaat is supermooi. Ik heb de buik helemaal roze laten kleuren en Brigitte mocht de rest zelf invullen. Ze heeft er dan een tekening van Lio’s geboortekaartje op verwerkt. Ik wilde echt een tastbare herinnering aan mijn zwangerschap, de vormen blijven voelen. In het begin kan ik Lio nog in de buik leggen en een mooie fotoshoot houden. En als ze wat groter is, kan ik haar tonen: Kijk daar heb jij vroeger ingezeten, zo klein was je.” (js)