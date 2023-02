Duitsland start pilootproject om oorlogsmunitie van zeebodem te halen

De Duitse regering begint met een pilootproject om oude oorlogsmunitie van de zeebodem te halen. Dat heeft minister van Milieu Steffi Lemke vrijdag gezegd. De munitie stamt voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog en ligt in de Noordzee en de Baltische Zee.

Er zou zo’n 1,6 miljoen ton munitie op de bodem van de zee liggen. Verroeste en beschadigde munitie komt steeds meer in de netten van vissers terecht, en schadelijke stoffen zouden ook in de voedselketen kunnen geraken via vis en schaaldieren.

In de tweede helft van dit jaar zou Berlijn starten met de bouw van een bergingsplatform. De ruimingswerken zouden dan aanvatten begin 2024-2025. Aanvankelijk zou gefocust worden op de Baltische Zee.

Tot begin 2025 wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Zowel de centrale regering als de Duitse deelstaten dragen bij.