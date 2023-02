Diesel goedkoper, maar accijns stijgt verder

Diesel wordt vanaf morgen/zaterdag goed 1 cent per liter goedkoper. Een liter diesel (B7) mag vanaf dan nog maximaal 1,756 euro kosten. Het cliquetsysteem perkt de daling wel in.

Op diesel geldt sinds maart vorig jaar een korting via een daling van de bijzondere accijns. Die accijns gaat nu weer een beetje omhoog omdat de prijs van diesel onder de 1,7 euro per liter zou zijn gezakt.

De federale regering voerde de korting midden maart in om de forse prijsstijgingen van brandstoffen door de Russische invasie van Oekraïne te milderen voor de consumenten. Ze verminderde de accijnzen voor benzine en diesel met 144,6282 euro per 1.000 liter tot 455,5305 euro, wat neerkwam op een totale korting van 17,5 cent per liter aan de pomp. De daling ging gepaard met een cliquetsysteem, waarbij de accijnzen weer geleidelijk zouden stijgen als de prijzen onder de 1,7 euro per liter zouden zakken.

Voor diesel is het de tweede keer dat het cliquet in werking treedt, na een eerdere toepassing begin deze maand. De bijzondere accijns stijgt nu met 10,35 euro naar 501,8305 euro per 1.000 liter.

De korting op diesel geldt nog tot en met maart, tenzij het cliquetsysteem ze eerder tenietdoet.