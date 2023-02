Man stampt ruit van peperdure supercar kapot: “Tuig dat niet wil dat iemand iets moois bezit”

De Brit George Gehdu is ’s werelds bekendste verkoper van supercars en rijdt zelf rond met een knaloranje McLaren, met een prijskaartje van zo’n 250.000 euro. Hij had zijn bolide zondag op een straathoek van een Londense wijk geparkeerd, maar het voertuig werd het doelwit van een vandaal. Een man sprong er plots op, stampte de achterruit aan diggelen en verdween weer. De vandalenstreek werd gefilmd en de dader kon snel gevat worden door de politie. Het is onduidelijk waarom hij voor de schade toebracht. Gehdu verspreidt de beelden om andere eigenaars van supercars te waarschuwen: “Er loopt tuig rond dat niet wil dat iemand iets moois bezit.”