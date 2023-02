Wielrenner Romain Bardet getuigt over identiteitscrisis na sterke Tourresultaten: “Mensen zagen alleen de atleet, niet de man”

Romain Bardet is één van de meest succesvolle Franse wielrenners. Na sterke resultaten in de Tour de France doorzwom de renner enkele moeilijke jaren bij de ex-ploeg AG2R La Mondiale. Toen hij verlost was van de verwachtingen, kwam hij bij Team DSM opnieuw bovendrijven.

Romain Bardet ontpopte zich in zijn vroege carrière als een ware thuiswinnaar. In 2017 reed hij de Tour de France van zijn leven, maar botste voor de eindzege op goede tijdritbenen en Chris Froome. Uiteindelijk nam hij beslag op de derde plaats, na Rigoberto Uran. Hij gaf het thuispubliek niet alleen een etappezege, maar ook het geloof dat Frankrijk een toekomstige Tourwinnaar had. Maar de Franse renner ging gebukt onder die druk en verwachtingen. “Na mijn podiumplaatsen kon ik er niet tegen dat mensen me zeiden: kom op, het is voor dit jaar. Elk jaar was het voor dit jaar. Het werd ondraaglijk, mensen zagen alleen de atleet en helemaal niet de man. Ik had een echte identiteitscrisis.”

Tour de France

Ondanks de overstap naar Team DSM in 2020 en zijn goede resultaten, denkt Bardet niet meer aan een Tourzege. “Ik denk nu niet meer aan het winnen van de Tour”, aldus Bardet. “Vorig jaar dacht ik aan het winnen van de Giro d’Italia, maar werd ik ziek. Ik hoor gewoon niet meer bij de favorieten in de Tour. Ik weet dat ik van Richard Carapaz en Jai Hindley kan winnen als ik op mijn best ben. Ik kan alleen Tadej Pogacar niet verslaan, zo simpel is het. Als ik hem een keer in het hooggebergte kan lossen is dat heel mooi, maar ik maar er geen vast doel meer van.”

Romain Bardet in de Tour de France. — © EPA-EFE

De druk en verwachtingen schuift Bardet op 32-jarige leeftijd wijselijk van zich af, maar ambities blijft hij wel uitspreken. “Ik wil nog een keer op het podium van de Tour eindigen. Daarnaast wil ik een rit in de Giro winnen, omdat ik dan in alle grote rondes een etappe heb gewonnen. Ik ben me er echter van bewust dat ik niet lang meer heb. Ik zie mezelf niet meer fietsen tot mijn 38e”, sluit de Fransman af.