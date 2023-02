Olympisch kampioen Marco Odermatt verovert wereldtitel reuzenslalom

De Zwitser Marco Odermatt heeft vrijdag op het WK alpijnse ski in het Franse Courchevel goud veroverd in de reuzenslalom. Als olympisch kampioen en leider in de wereldbeker maakte hij zijn favorietenrol waar.

Na twee runs noteerde Odermatt op L’Eclipse 2:34.08 en hij was daarmee 32 honderdsten sneller dan zijn landgenoot Loïc Meillard. Het brons ging naar de Oostenrijker Marco Schwarz, op 40 honderdsten. Die was de snelste in de eerste run maar maakte enkele foutjes in de tweede, waarin Meillard de topchrono had. Odermatt werd in de runs tweede en vijfde.

Het is voor de 25-jarige Odermatt zijn tweede wereldtitel. Vorige week zondag won hij al goud in de afdaling. Als wereldkampioen reuzenslalom volgt hij de Fransman Mathieu Faivre op. Die eindigde als titelverdediger op een teleurstellende negentiende plaats.

Sam Maes zou vrijdag de Belgische kleuren verdedigen maar verscheen niet aan de start, naar verluidt wegens ziekte.