Vooruitblik op de UAE Tour: Evenepoel kruist de degens met Bilbao, Yates en Vine

Remco Evenepoel (23) begint maandag aan zijn tweede voorbereidingswedstrijd op de Giro en start voor de tweede keer in zijn carrière in de UAE Tour. Na enkele extra trainingsweken in Spanje hoopt hij er “mee te strijden voor een klassement”. Initieel kondigde de rittenwedstrijd zich aan als een tweestrijd met Pogacar, maar nu die laatste Parijs-Nice verkiest, lijken Yates en Bilbao de gevaarlijkste klanten voor Evenepoel.

Soudal-QuickStep trekt niet toevallig met zowel Evenepoel als Merlier naar de UAE Tour want vier van de zeven ritten kondigen zich aan als werk voor de sprinters. Evenepoel kan zich net als in de Ronde van San Juan dus opnieuw onderscheiden als de ideale locomotief voor de sprinttrein van Tim Merlier. Al zal hij daar nu misschien net iets minder energie in willen stoppen, gezien zijn klassementsambities iets concreter zijn dan in Argentinië, waar hij vooral de benen eens wou testen en Jakobsen aan ritzeges probeerde te helpen.

Merlier hoopt een vervolg te breien aan zijn eerste zege voor zoontje Jules en Soudal-QuickStep in de UAE Tour. — © AFP

Beslissing op de slotdag?

Het eindklassement zal naast de korte ploegentijdrit op dag twee vooral beslecht worden in de derde en de laatste etappe. Op dag drie komt het peloton aan op Jais Mountain, een klim van ongeveer 20 km met een stijgingspercentage van 5 procent. Niet zo steil, maar in de slotkilometers moet er wel aan 7 procent geklommen worden. Daarom lijkt het dat ook nu weer de UAE Tour pas in een definitieve plooi zal worden gelegd op de slotdag, wanneer de aankomst op de Jebel Hafeet ligt. Deze klim is zo’n 10 km lang en loopt aan een gemiddelde hellingsgraad van 8 à 9 procent naar boven met pieken tot 11% op 3 km van de meet.

Pogacar volgt zichzelf dus niet op in de UAE Tour. Evenepoel lijkt op papier de te kloppen man. Als het op klimwerk aankomt, zijn Bilbao, Poels, Buchmann, Kuss en vooral het UAE-duo Adam Yates en Jay Vine zijn voornaamste concurrenten. Yates rijdt zijn eerste koers van het jaar en won de UAE Tour al in 2020. Vine zette vorige maand de Tour Down Under naar zijn hand. Bilbao toonde overigens ook al vroeg in vorm te zijn in Australië. Daarnaast is het ook uitkijken naar de jongeren zoals Marco Brenner en Thomas Gloag.

Bilbao kaapte al een rit weg in de Tour Down Under. — © AFP

Merlier versus Ewan, Bennett, Groenewegen en Cavendish

Wat de sprinters betreft, mag Tim Merlier concurrentie verwachten van de absolute bovenlaag van de snelle mannen: Caleb Ewan, Arnaud Demare, Phil Bauhaus, Sam Bennett, Elia Viviani, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Sam Welsford en Gerben Thijssen zijn allemaal op de afspraak, maar het meest vanal is het uitkijken naar wat Mark Cavendish vermag. De Brit draaide al warm in de Ronde van Oman en mag zich nu echt gaan meten met de snelste mannen in het peloton.

BELANGRIJKSTE DEELNEMERS

Alpecin-Deceuninck: Sinkeldam, Plowright, Osborne; Bahrain-Victorious: Pello Bilbao, Wout Poels en Phil Bauhaus; Bora-hansgrohe: Sam Bennett, Emanuel Buchmann en Danny van Poppel; Groupama-FdJ: Arnaud Demare; Ineos Grenadiers: Elia Viviani en Luke Plapp; Intermarché-Circus-Wanty: Gerben Thijssen en Rein Taaramäe; Jumbo-Visma: Sepp Kuss en Thomas Gloag; Movistar: Fernando Gaviria; Lotto-Dstny: Caleb Ewan en Thomas De Gendt; Soudal-Quick.Step: Remco Evenepoel, Tim Merlier en Mauro Schmid; Team Jayco-AlUla: Dylan Groenewegen; Team DSM: Andreas Leknessund, Sam Welsford en Harm Vanhoucke; UAE Team Emirates: Adam Yates, Jay Vine en Juan Sebastian Molano.

HET RITTENSCHEMA

Rit 1: Al Dhafra Castle – Al Mirfa (151 km)

Rit 2: Khalifa Port (17,3 km – ploegentijdrit)

Rit 3: Umbrella Beacht Al Fujairah – Jebel Jals (185 km)

Rit 4: Al Shindagha – Dubai Harbour (174 km)

Rit 5: Al Marjan Island – Umm al Quwain (170 km)

Rit 6: Warner Bros World Abu Dhabi – Abu Dhabi Breakwater (166 km)

Rit 7: Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (153 km)

Live te volgen op Eurosport, GCN+ en sportwereld.be