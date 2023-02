Twintigtal wapens ontdekt in woning in Bouge nabij Namen

Bij een huiszoeking in Bouge, in de buurt van de stad Namen, heeft de federale gerechtelijke politie 23 militaire wapens, 5 handvuurwapens en een grote hoeveelheid munitie en explosieven ontdekt. Dat meldt het parket van Namen dat berichtgeving van L’Avenir bevestigt. Twee personen zijn opgepakt.

DOVO is ter plaatse gekomen, net als de civiele bescherming. Zowel in het huis als in de tuin zijn wapens en munitie aangetroffen.

De twee mensen die zijn opgepakt verschijnen vrijdag nog voor de onderzoeksrechter. De zaak zou verband kunnen houden met georganiseerde misdaad of terrorisme.