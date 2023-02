Wat zal Kylian Mbappé hiervan denken? PSG-ster Neymar zet poker face op en passeert langs McDonalds na Champions League-verlies

Neymar met enkele vrienden in de McDonalds. — © vvg

Het blijft onrustig in het kamp van Paris Saint-Germain. Na het verlies in de Champions League tegen Bayern München passeerde Neymar een pokertoernooi en ging nadien McDonalds eten. Zo negeerde hij het verzoek van Kylian Mbappé om goed voor zichzelf te zorgen.

Het vorige vuurtje was niet geblust of het volgende werd al aangestoken. Het sterrenteam van Paris Saint-Germain verloor afgelopen dinsdag nog met 0-1 van Bayern München na een goal van Kingsley Coman in de tweede helft. Na afloop besloot PSG-sterspeler Neymar om deel te nemen aan een pokertoernooi om nadien met enkele vrienden een bezoekje aan de McDonalds te brengen.

Die beslissing stuit nu op felle kritiek, zeker omdat Kylian Mbappé na de wedstrijd zijn ploegmaten uitdrukkelijk had aangespoord om gezond te eten en goed te slapen in aanloop naar de terugwedstrijd.

Ondertussen reageerde PSG-coach Galtier al op de beelden. “Ik heb ondertussen met Neymar gesproken en gezegd wat ik van de foto in de McDonalds vond, maar dat gesprek blijft tussen ons. Neymar heeft recht op zijn vrije dag en speelt graag poker. Hij heeft het recht om dat te doen.”