CEO Promixus: “Enkel administratieve inbreuken op glasvezelwerven”

Vorige maand meldden De Tijd en L’Echo dat de sociale inspectie bij een controle illegale tewerkstelling en diverse inbreuken op de arbeidswetgeving had vastgesteld bij onderaannemers die in opdracht van Proximus glasvezelkabels leggen. Er was sprake van vier illegaal tewerkgestelde Moldaviërs.

Die informatie klopte niet, aldus Boutin. “Dit was absoluut niet gelinkt aan fiber, noch aan Proximus of onze partners”. De Proximus-CEO betreurt de reputatieschade door de berichtgeving.

Wel geeft Proximus toe dat op enkele werven van onderaannemers “kleine administratieve inbreuken” werden vastgesteld. Het gaat om inbreuken op de verplichte aanwezigheidsregistratie op de werven. Het onderzoek daarnaar zou nog lopen.

Boutin zegt dat Proximus een werkgroep heeft samengesteld met zijn bouwpartners om de manier van werken door te lichten. Begin maart wil hij in de federale Kamer een charter voorstellen met goede praktijken voor de uitrol van glasvezel.